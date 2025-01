Trump semeia preocupação com revogação de lei ambiental e defesa de combustíveis fósseis

Trump durante discurso de posse no interior do Capitólio. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Eram 14h39min, horário do Brasil, 12h39min em Washington, quando Donald Trump anunciou que a “era de ouro” dos Estados Unidos acabava de começar. Foi o desfecho de um discurso interrompido várias vezes pelos republicanos em maioria no Capitólio. Nos trechos mais alarmantes, os ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden, e a vice que acaba de deixar o cargo, Kamala Harris, não acompanharam os aplausos. Trump fez um discurso megalômano, como fora sua campanha vitoriosa, e assustou os defensores do meio ambiente com seus primeiros anúncios.

Depois de declarar emergência nas fronteiras, para impedir a entrada de imigrantes, e de anunciar que colocará as Forças Armadas para atuarem contra a imigração ilegal, o 47º presidente dos Estados Unidos mandou um recado assustador ao mundo. Declarou emergência energética e anunciou uma espécie de “liberou geral” para os combustíveis fósseis. Disse que os Estados Unidos voltarão a ser um país manufatureiro, com incentivos à produção de carros movidos a qualquer tipo de combustível.

— Teremos mais petróleo e gás do que qualquer país na terra. Usaremos nossas reservas para exportar — anunciou Trump, sem qualquer preocupação com emissões de carbono, aquecimento global ou emergência climática, ainda que tenha mencionado por alto os incêndios na Califórnia.

Disse que o petróleo é “ouro líquido” e que ao acabar com a lei ambiental vigente nos Estados Unidos o país será cada vez mais rico. O trecho que deve preocupar os exportadores brasileiros (e do mundo todo) veio logo a seguir, com uma declaração bombástica:

— Vamos taxar os países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. Vamos encher os cofres de dinheiro das tarifas.

Não disse de quanto será a sobretaxa, mas confirmou o que afirmava antes da posse: quem quiser vender para os Estados Unidos vai ter de se submeter às novas regras.

Depois de anunciar uma medida para acabar com todo e qualquer tipo de censura no país, para garantir a liberdade de expressão, Trump avisou que vai acabar com a “engenharia social de gênero” nas empresas e nos órgãos públicos. Traduzindo, significa acabar com as políticas de cotas.

— A partir de hoje, tudo será baseado no mérito. Na América, teremos a apenas dois gêneros: masculino e feminino — discursou Trump, levando os conservadores ao delírio.

Ex-presidentes norte-americanos acompanharam discurso de Trump com expressões de poucos amigos. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Conhecido por suas posições antivacina em meio à crise da covid-19, Trump anunciou que a vacina deixará de ser obrigatória e que vai pagar os salários atrasados dos soldados que tiveram o pagamento cortado por não se vacinar.

— Vamos impedir as Forças Armadas de tratar de questões de gênero. Assim como em 2017, teremos a maior força militar do mundo. O papel das nossas Forças Armadas é vencer e derrotar os inimigos dos americanos. Encerraremos guerras que nunca mais vamos entrar. Quero ser um unificador, um pacificador — discursou.

O que parecia ser uma fanfarronice — a retomada do Canal do Panamá — foi tratada como uma das prioridades:

— A América vai tomar o seu lugar como nação mais poderosa do mundo. Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Vamos pegar de volta o Canal do Panamá.

Justificou que hoje o Canal que liga os oceanos Pacífico e Atlântico é administrado pela China, com prejuízos aos navios americanos. E prosseguiu:

— Vamos agir com coragem e vigor. Nós vamos expandir nossos territórios. Teremos lindos e novos horizontes. Vamos colocar nossas estrelas e listras (da bandeira) no planeta Marte.

O discurso sobre a grandeza dos Estados Unidos ante a irrelevância dos outros países continuou: