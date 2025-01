Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos

Trump faz juramento durante cerimônia de posse. SAUL LOEB / POOL

O republicano Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira (20) para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos. O empresário, que venceu Kamala Harris nas eleições presidências de novembro, assume o lugar de Joe Biden na Casa Branca.

— A era de ouro dos Estados Unidos começa neste momento. Nossa soberania será restaurada. Nossa prioridade será criar uma nação que seja próspera e livre — disse Trump em discurso.

Esta será a segunda vez que Trump comandará a maior potência do planeta. O republicano já governou o país de 2017 a 2021, quando foi substituído pelo democrata Biden.

A cerimônia de posse foi realizada na parte interna do Capitólio, sede do Congresso dos EUA — tradicionalmente, o evento ocorre na área externa, nas escadarias do prédio, mas foi realizado em ambiente fechado devido ao frio extremo em Washington.

No local, Trump fez o juramento de posse, ato que marca o início oficial do mandato e o compromisso do presidente com a Constituição e com o povo americano. A frase do juramento presidencial está estabelecida na Constituição dos Estados Unidos e em uso desde 1884.

— Juro solenemente que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, da melhor maneira possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos — afirmou Trump.

Logo após a cerimônia, o presidente em fim de mandato, Joe Biden, e a vice dele, Kamala Harris, candidata presidencial derrotada por Trump, se despedem dos cargos.

O que esperar do novo mandato

Trump ao lado do vice, J.D. Vance. SAUL LOEB / POOL / AFP

— Se você gostou do Trump 1, você vai amar o Trump 2 — disse à AFP Peter Loge, diretor da Escola de Mídia e Relações Públicas da Universidade George Washington.

Apesar de todas as conversas anteriores sobre um Trump mais disciplinado, o homem que tomará posse parece, de muitas maneiras, ser a mesma figura instável de oito anos atrás.

— A personalidade de Trump é fundamentalmente a mesma — disse David Greenberg, professor de história e jornalismo na Universidade Rutgers.

Trump tem a maioria na Câmara de Representantes e no Senado. Além disso, o próprio partido Republicano espelha as suas ideias.

— O trumpismo é o Partido Republicano hoje — disse Jon Rogowski, da Universidade de Chicago, acrescentando que Trump agora é "mais palatável para uma gama mais ampla do espectro político".

Enquanto os críticos alertam para os traços autoritários — uma "ameaça à democracia", nas palavras do presidente em fim de mandato, Joe Biden —, Trump se tornou, de muitas maneiras, o "novo normal" dos Estados Unidos.

Pouco se fala, por enquanto, sobre como Trump deixou o cargo em desgraça depois que seus apoiadores, que rejeitaram a eleição de Biden, atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O fato de que ele será o primeiro presidente condenado mal parece ter ressoado.

Trump também começará com pressa, sabendo que está limitado a mais quatro anos. Espera-se que ele assine cerca de cem ações executivas em suas primeiras horas como presidente.

Os primeiros cem dias provavelmente se concentrarão na imigração e na economia, os pontos fortes de sua campanha eleitoral. Há burburinhos de promessas de lealdade aos servidores públicos.

Trump também escolheu um gabinete inflexível e controverso, incluindo o cético em relação às vacinas Robert F. Kennedy Jr. para o cargo de secretário da Saúde.

No cenário mundial, Trump está mais provocador do que nunca. Ele se recusou a descartar uma ação militar para tomar à força a estratégica Groenlândia e o Canal do Panamá.

Por outro lado, o republicano diz que deseja manter conversas com os líderes da Rússia e da China. Sobre a questão climática, ele parece pronto para retirar Washington dos acordos globais mais uma vez.