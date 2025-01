CBP One: governo Trump encerra aplicativo que facilitava entrada de imigrantes nos EUA

Após a posse de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira (20) , o governo americano anunciou o fim do aplicativo CBP One . A ferramenta foi criada durante a gestão de Joe Biden para facilitar a entrada legal de migrantes no país.

O aplicativo era usado para agendar consultas em portos de entrada na fronteira, além de oferecer diversos serviços operados pela Customs and Border Protection (CBP). A medida para encerrar o App já estava entre as promessas de campanha de Trump. As informações são da Associated Press.