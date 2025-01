Gesto de Musk durante discurso na posse de Trump gera polêmica 

O bilionário Elon Musk discursou durante o evento de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira (20), em Washington, no ginásio Capitol One Arena.

Durante a fala, Musk disse agradeceu "por fazerem isso acontecer" e, na sequência, fez um movimento com as mãos. Alguns usuários das redes sociais apontaram a semelhança do gesto com uma saudação nazista.

O dono do X (antigo Twitter) e da Tesla foi apontado por Trump para chefiar novo Departamento de Eficiência Governamental. Ele subiu ao palco comemorando de forma animada.

— Esse é o sentimento da vitória. E não foi uma vitória qualquer. Foi um momento decisivo para a civilização humana — disse.

Musk destacou que graças ao povo americano — se referindo à vitória do republicano nas urnas — os Estados Unidos terão "cidades seguras, finalmente, fronteiras seguras, gastos sensatos, coisas básicas".

Em publicação no X, Musk compartilhou seu discurso com a frase "o futuro é muito empolgante". Na transmissão oficial não é possível ver o gesto de maneira claro. A câmera está apontada para o público no momento em questão.

Bandeira norte-americana em Marte

Trump falou em seu discurso inaugural sobre a ida dos EUA à Marte. Assunto que Musk repetiu em sua fala.

— Vocês conseguem imaginar o quão incrível vai ser quando os astronautas americanos fincarem a bandeira em outro planeta pela primeira vez? —, indagou Musk.

Ele também celebrou nas suas redes sociais, escrevendo "a América está indo para Marte" e "o retorno do rei", se referindo a Trump.

Ainda em comemoração, o bilionário publicou uma colagem de imagens das contas de Trump no X. A primeira trata-se de um registro da conta do presidente suspensa no antigo Twitter, e o novo perfil presidencial. A segunda, com o perfil no ar.