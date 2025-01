"A era de ouro dos Estados Unidos começa neste momento", diz Trump em discurso de posse

Donald Trump discursa em evento de posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. SAUL LOEB / POOL

Recém-empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump realizou o seu primeiro discurso no Capitólio, onde prestou juramento no início da tarde desta segunda-feira (20). O republicano adotou um tom otimista em sua primeira fala como chefe do Executivo norte-americano.

— A era de ouro dos Estados Unidos começa hoje. Deste dia em diante, nosso país irá florescer e será respeitado em todo o mundo. Não vamos permitir que tirem vantagem de nós. Durante cada dia do meu mandato, eu vou colocar os Estados Unidos em primeiro lugar — afirmou Trump.

— Todas as entradas ilegais serão impedidas e vamos começar o processo de retornar milhões de imigrantes e criminosos ao lugar de onde vieram. Vou enviar tropas para as fronteiras do sul para impedir essa invasão que vem acontecendo no país — disse no discurso. — Vamos implantar nossa política de "Fiquem no México".

Sobre a política econômica, o presidente afirmou:

— A América vai se tornar mais uma vez uma indústria manufatureira. Teremos a maior reserva de gás e petróleo do planeta. Vamos exportar energia americana para o mundo todo. Seremos, mais uma vez, uma nação rica. Vamos acabar com a lei ambiental e acabar com a ideia mandatória dos carros elétricos.

Em outro momento, Trump defendeu a liberdade de expressão nos Estados Unidos:

— Vamos acabar com qualquer tipo de censura e trazer de volta a liberdade de expressão para a América. Nunca mais o grande poder do Estado será instrumentalizado para perseguir oponentes. Sob minha liderança, vamos restaurar uma Justiça igual sob a constituição e o Estado de direito.

Em relação às políticas de gênero, o presidente foi categórico:

— Há apenas dois gêneros: masculino e feminino.

Comentando a política externa em seu governo, Trump voltou a ameaçar o Panamá:

— Vamos mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América. Vamos pegar de volta o canal do Panamá.

Esta será a segunda vez que Trump comandará a maior potência do planeta. O republicano já governou o país de 2017 a 2021, quando foi substituído pelo democrata Biden.

A cerimônia de posse foi realizada na parte interna do Capitólio, sede do Congresso dos EUA. Tradicionalmente, o evento ocorre na área externa, nas escadarias do prédio, mas foi realizado em ambiente fechado devido ao frio extremo em Washington.