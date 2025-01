O que esperar do segundo mandato de Donald Trump; posse ocorre nesta segunda-feira

Cerimônia ocorre no Capitólio, sede do Legislativo. Getty Images North America / via AFP

Oito anos depois, Donald Trump volta a participar da cerimônia de posse de presidente dos Estados Unidos. Se em 2020 ele não transmitiu o cargo para Joe Biden, desta vez ele retorna para prestar juramento diante do Capitólio como 47º presidente da maior potência do planeta. O ato está marcado para começar ao meio-dia (horário de Washington), 14h no horário de Brasília, nesta segunda-feira (20).

Logo após o anúncio de que havia vencido a eleição contra Kamala Harris — conquistou 312 delegados contra 226 da democrata — Trump retomou as publicações nas redes sociais, coletivas de imprensa desconexas, retórica sombria e pronunciamentos confusos sobre política externa, apontam analistas.

Antes de voltar a ocupar o Salão Oval da Casa Branca, o republicano bilionário de 78 anos falou sobre uma "era de ouro" com promessas de deportações em massa e redução de impostos.

— Esta será a era de ouro da América, uma vitória magnífica para o povo americano. A América nos deu um grande mandato — disse Trump na ocasião das eleições.

Apontou, ainda, que era hora de colocar de lado as divisões políticas que ocorreram nos EUA nos últimos quatro anos.

— Vamos colocar a América em primeiro lugar, nosso futuro será mais forte e seguro. Eu não vou descansar até devolver uma América segura e próspera que merecemos.

O que esperar do novo mandato

— Se você gostou do Trump Um, você vai amar o Trump Dois — disse à AFP Peter Loge, diretor da Escola de Mídia e Relações Públicas da Universidade George Washington.

Apesar de todas as conversas anteriores sobre um Trump mais disciplinado, o homem que tomará posse parece, de muitas maneiras, ser a mesma figura instável de oito anos atrás.

— A personalidade de Trump é fundamentalmente a mesma — disse David Greenberg, professor de história e jornalismo na Universidade Rutgers.

Trump tem a maioria na Câmara de Representantes e no Senado. Além disso, o próprio partido Republicano espelha as suas ideias.

— O trumpismo é o Partido Republicano hoje — disse Jon Rogowski, da Universidade de Chicago, acrescentando que Trump agora é "mais palatável para uma gama mais ampla do espectro político".

Enquanto os críticos alertam para os traços autoritários — uma "ameaça à democracia", nas palavras do presidente em fim de mandato, Joe Biden —, Trump se tornou, de muitas maneiras, o "novo normal" dos Estados Unidos.

Pouco se fala, por enquanto, sobre como Trump deixou o cargo em desgraça depois que seus apoiadores, que rejeitaram a eleição de Biden, atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O fato de que ele será o primeiro presidente condenado mal parece ter ressoado.

Trump também começará com pressa, sabendo que está limitado a mais quatro anos. Espera-se que ele assine cerca de cem ações executivas em suas primeiras horas como presidente.

Estrutura já estava sendo montada na semana passada para discurso diante do Capitólio. Com previsão de frio extremo, porém, ato deve acontecer na parte interna. Kent Nishimura / AFP

Os primeiros cem dias provavelmente se concentrarão na imigração e na economia, os pontos fortes de sua campanha eleitoral. Há burburinhos de promessas de lealdade aos servidores públicos.

Trump também escolheu um gabinete inflexível e controverso, incluindo o cético em relação às vacinas Robert F. Kennedy Jr. para o cargo de secretário da Saúde.

No cenário mundial, Trump está mais provocador do que nunca. Ele se recusou a descartar uma ação militar para tomar à força a estratégica Groenlândia e o Canal do Panamá.

Por outro lado, o republicano diz que deseja manter conversas com os líderes da Rússia e da China. Sobre a questão climática, ele parece pronto para retirar Washington dos acordos globais mais uma vez.

— Uma metáfora muito boa para o presidente Trump é a luta livre profissional. As pessoas se machucam, mas o ponto não é o esporte, o ponto é o espetáculo — disse Loge.

Sete pontos do governo

Trump promete que irá deportar imigrantes ilegais, acabar com a guerra na Ucrânia e aumentar taxas para produtos importados pelos EUA.

Em seu discurso de vitória, Trump disse:

— Irei governar com um lema simples: promessa feita, promessa mantida. Vamos cumprir nossas promessas.

Deportação em massa

Ao longo da campanha e após ser eleito, Trump prometeu realizar a maior operação de deportação em massa de imigrantes ilegais na história dos EUA.

Medidas econômicas

Abolição do imposto sobre os pagamentos de seguridade social e redução do imposto corporativo.

Trump propôs novas tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos estrangeiros.

Soldados fazem varredura na área do Capitólio. Kevin Dietsch / Getty Images North America via AFP

Questão climática

Trump falou que irá novamente cortar regulamentações ambientais, especialmente como uma forma de ajudar a indústria automobilística americana. Ele também se comprometeu a aumentar a produção de combustíveis fósseis, prometendo "perfuração, perfuração, perfuração".

Trump quer abrir áreas como a região selvagem do Ártico para a extração de petróleo.

"Drill, baby, drill" (Perfure, querida, perfure), tem sido o lema repetido várias vezes por Donald Trump.

— Temos mais ouro líquido do que qualquer país do mundo — afirma o presidente eleito dos Estados Unidos

Guerra da Ucrânia

Trump criticou os gastos do atual governo para apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Além disso, prometeu acabar com o conflito "em 24 horas" por meio de um acordo negociado.

Em relação ao conflito em Gaza, o republicano se posicionou como um forte defensor de Israel, mas pediu que o aliado americano encerre sua operação no território.

Aborto

Contra o desejo de alguns de seus apoiadores, Trump afirmou durante o debate presidencial com Kamala Harris que não sancionaria uma proibição nacional do aborto.

O próprio Trump tem afirmado regularmente que os Estados deveriam ser livres para decidir suas próprias leis sobre o aborto, mas tem dificuldade em manter uma mensagem consistente sobre o tema.

Perdão a alguns manifestantes do 6 de janeiro

Trump afirmou que irá perdoar alguns dos condenados pela invasão do Capitólio em janeiro de 2021 quando seus apoiadores tentaram impedir a vitória eleitoral de Joe Biden em 2020.

Demitir o procurador especial Jack Smith

Trump prometeu demitir "em dois segundos" o promotor veterano que lidera duas investigações criminais contra ele.

O procurador especial Jack Smith indiciou Trump por ter tentado reverter a eleição de 2020 e por sua conduta irregular na guarda de documentos secretos.

Brics

No final de novembro Trump ameaçou impor tarifas de 100% aos países do grupo Brics se estes tentarem acabar com a prevalência internacional do dólar.

"Pedimos que se comprometam (...) a não criar nunca uma nova moeda do Brics, e a não apoiar nenhuma outra moeda para substituir o possante dólar americano, ou enfrentarão tarifas de 100%", escreveu Trump em sua rede Truth Social, em referência ao grupo de países que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul entre outros.

A declaração ocorreu depois de uma cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, onde os países-membros do grupo discutiram como impulsionar transações em outras divisas diferentes do dólar americano e fortalecer as moedas locais.

Canadá, Groenlândia e Canal do Panamá