A enchente do Rio Grande do Sul provocou um prejuízo de R$ 3,32 bilhões ao varejo, estima a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O levantamento aponta uma perda diária de R$ 123 milhões nas receitas com vendas. O montante é 18,3% do faturamento que era previsto para o mês de maio. A entidade alerta que a perda vai além, pois as sequelas da inundação afetaram também a infraestrutura "vital para o funcionamento do comércio", diz o presidente da entidade, José Roberto Tadros. A CNC cita a queda abrupta de 28% no fluxo de veículos de carga nas estradas do Estado, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).