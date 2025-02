Recorde de R$ 6 bi: as cinco praias que mais venderam imóveis no Litoral Norte

A venda de imóveis bateu recorde em 2024 no litoral norte do Rio Grande do Sul. Foram R$ 6 bilhões. O montante representa um crescimento de 20% sobre 2023, passou à coluna o vice-presidente e coordenador regional do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Renan Martinello. O cálculo é feito pela arrecadação dos municípios com o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).