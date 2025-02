Justiça mantém demissão de enfermeiro que deixou chupeta presa com esparadrapo em bebê

Foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho ( TST ), em decisão unânime, a demissão por justa causa de um enfermeiro que deixou presa com esparadrapo a chupeta na boca de um bebê internado na UTI. O caso ocorreu em 2019 na Fundação Universitária de Cardiologia, de Porto Alegre, que mandou embora o funcionário.

No plantão do enfermeiro, duas empregadas prenderam a chupeta na criança de quatro meses. Ele manteve a fita adesiva mesmo após ter visitado o bebê, mostraram filmagens do hospital. Todos foram demitidos. Seus nomes não foram informados pelo tribunal.

Na Justiça, o ex-funcionário tentou reverter a justa causa para receber as verbas rescisórias, alegando ter sido penalizado sem infração ou falta grave. O hospital argumentou que o procedimento foi “absolutamente inapropriado do ponto de vista técnico”, porque a obstrução da boca poderia ocasionar aspiração de vômito ou impedir a respiração pela boca, caso a traqueostomia fosse obstruída, levando o bebê a uma parada respiratória. Na decisão, o TST entendeu que a conduta foi grave, pois gerou riscos, inclusive de morte do bebê, que ficou com o esparadrapo a noite inteira.