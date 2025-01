Dell aposenta trabalho híbrido: "Conversa de 30 segundos substitui troca de e-mails por dias"

Gigante mundial da tecnologia, a Dell está aposentando o trabalho híbrido. Um comunicado foi enviado nesta sexta-feira (31) aos funcionários de todo o mundo, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, onde a companhia tem unidade em Eldorado do Sul e emprega 3 mil pessoas. A partir de março, quem mora perto do escritório trabalhará presencialmente cinco dias por semana. Só seguirá remoto quem vive longe. A definição de perto e longe é que, por enquanto, intriga funcionários que enviaram o comunicado interno à coluna.

No ano passado, a Dell já havia convocado os trabalhadores para estarem três dias por semana no escritório. Quem não aceitasse, não poderia ser promovido.

Em 2011, a empresa havia adotado globalmente uma política flexível, com 65% dos funcionários no Brasil no programa Connected Workplace. No início da pandemia, foi viabilizado o trabalho remoto para praticamente todas as áreas. Ainda em 2022, o CEO, Michael Dell, criticou em um artigo colegas executivos que estavam determinando o retorno dos funcionários ao escritório. Falava que, na Dell, não havia diferença de engajamento e se comprometia a deixar os trabalhadores escolherem a forma de atuar. Mas não foi só a Dell que mudou de ideia, isso está ocorrendo em gigantes de tecnologia e de outros segmentos, além de empresas menores.