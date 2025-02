Justiça unificará posição para ações de demitidos do Imesf que pedem R$ 50 milhões da prefeitura

Marcada para 31 de março audiência pública para depois uniformizar entendimento sobre o pagamento ou não de verbas rescisórias nas ações trabalhistas de demitidos do Instituto Municipal de Estratégia da Saúde da Família (Imesf), órgão da prefeitura de Porto Alegre extinto por ter sido considerada inconstitucional a lei que o criou. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS), há cerca de 650 processos, com pedidos de pagamentos que somam aproximadamente R$ 50 milhões, a serem desembolsados pela prefeitura se esta for a decisão judicial.