Grupo do RJ abre colégio nos prédios do antigo IPA arrematados em leilão

Prédios receberam melhorias, mas manterão identidade histórica. Colégio Leonardo da Vinci / Divulgação

Foi aberta a unidade “Alfa” do Colégio Leonardo da Vinci nos prédios históricos que eram do Centro Universitário Metodista – IPA, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. As aulas começaram nesta segunda-feira (17). Foram investidos R$ 2,8 milhões pelo Grupo Raiz Educação, do Rio de Janeiro, parceiro da empresa gaúcha Dallasanta, que arrematou os imóveis em leilão no final do ano passado. Por eles, pelo Colégio Americano e pelo União, em Uruguaiana, foram pagos R$ 33 milhões. O edital da Rede Metodista, que está em recuperação judicial, exigia que o ensino fosse mantido por, no mínimo, 10 anos.

O Da Vinci está usando 15 mil metros quadrados do espaço, o que é quatro vezes o que se tinha na sede antiga. Com o aumento do espaço, laboratórios que antes eram itinerantes em carrinhos, como os de física, química e biologia, ganharão espaços próprios. Um espaço para ensino de artes também foi criado e a biblioteca foi expandida.

Foram mantidas as características históricas do prédio, mas com melhorias hidráulicas, elétricas, nos telhados e marquises. Nos espaços abertos, foram instalados brinquedos, parquinhos e criados espaços de lazer.

– Fizemos uma obra quase em tempo recorde para podermos iniciar o ano letivo aqui. Foi o essencial para as aulas, como a troca de todas as portas de sala e a instalação de câmeras. Ainda teremos outras etapas – conta a diretora do colégio, Márcia Schmidt.

A previsão é, em um segundo momento, inaugurar um espaço destinado aos pais e à comunidade escolar, com café, livraria e outros comércios. Um ginásio poliesportivo também deve ser feito neste ano.

Com a mudança, o quadro de funcionários cresceu 25%, chegando a 140, mas a previsão é aumentar mais. Ao todo, o colégio tem 26 salas de aula e capacidade para mil alunos, do Ensino Infantil ao Médio.

