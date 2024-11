Os planos de um grupo do RJ para IPA e Colégio Americano, vendidos em leilão de R$ 33 milhões

O Grupo Raiz Educação, do Rio de Janeiro, será o parceiro da empresa gaúcha Dallasanta, para operar a parte de educação nos prédios históricos do Centro Universitário Metodista – IPA, no Colégio Americano, em Porto Alegre, e no Colégio União, em Uruguaiana, arrematados em leilão, com lance de R$ 33 milhões. O edital da Rede Metodista, que está em recuperação judicial, exige que o ensino seja mantido por, no mínimo, 10 anos, o que será cumprido.