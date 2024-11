Um "ok" essencial para o cronograma do projeto de celulose de R$ 24 bi para o RS

Uma boa notícia para resolver o “calcanhar de Aquiles” no cronograma do projeto de R$ 24 bilhões da gigante chilena de celulose CMPC para o Rio Grande do Sul. Aqui na missão gaúcha ao Japão, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, recebeu a confirmação de que saiu o parecer favorável do jurídico da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) para manter a cessão ao Estado da área no porto de Rio Grande na qual a empresa quer instalar um terminal para exportação. Já hoje, 96% do que produz em Guaíba é vendido ao Exterior, e o volume será muito maior com a unidade de Barra do Ribeiro.