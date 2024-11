Há 77 anos no mercado, o Grupo Fuga pretende ampliar sua fábrica de biodiesel em Camargo, no norte gaúcho. A intenção é dobrar a capacidade de produção de 500 mil para 1 milhão de litros por dia. Para a obra começar, o projeto ainda precisa de licença ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Investimento e faturamento não são informados.