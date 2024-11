Flores da Cunha se prepara para celebrar, neste final de semana, mais uma edição do Festival dos Melhores Vinhos. O evento, que acontece no sábado (23) e domingo (24), no Parque da Vindima Eloy Kunz, terá como destaque 27 vinícolas da cidade, que irão comercializar vinhos, espumantes e sucos de uva.