De forma inédita, reconhecimento da Denominação de Origem Vale dos Vinhedos será feito de modo eletrônico

Pela primeira vez, o processo para que as vinícolas recebam certificação de Denominação de Origem (D.O.) Vale dos Vinhedos será feito de modo eletrônico. O processo documental para a concessão do selo será realizado por meio de um aplicativo desenvolvido pelo Sebrae-RS para as regiões detentoras de Indicação Geográfica (IG) para vinhos e espumantes no Estado.