Nova opção gastronômica com ares de boteco abre as portas em Caxias do Sul

Uma nova opção gastronômica com ares de boteco abriu as portas no bairro Exposição, em Caxias. O Casa Verde Restaurante e Botequim tem as comidas brasileiras servidas principalmente em Minas Gerais e São Paulo como inspiração. No cardápio, bolovo, bolinho de feijoada, iscas de alcatra com anéis de lula e linguiça de javali cozida na cachaça, entre outras porções.