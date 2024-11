Durou apenas um ano o restaurante 20Barra9 na Rua Dinarte Ribeiro, no bairro Moinhos de Vento. Após reclamações de vizinhos pela fumaça gerada para assar as carnes, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP RS) solicitou que a empresa fizesse adaptações. A empresa até chegou a fazer obras, mas foram consideradas insuficientes pelo órgão e, na última reunião, os donos avisaram que fechariam a unidade.