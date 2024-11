Atingido por enchente, centro logístico da Amazon no RS foi recuperado por equipe de desastres liderada por ex-veterano de guerra

Já em ritmo de Black Friday, a gigante do comércio eletrônico Amazon está operando com 100% da capacidade o seu centro de distribuição em Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Será a primeira vez. Em geral, a operação gira em torno de 80%. O espaço foi aberto em 2020 e funciona 24 horas por dia em quatro turnos. A previsão é de que no dia 29, data oficial da liquidação, dobre o número de mercadorias processadas no centro de distribuição. O número, porém, não é informado.