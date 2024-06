Muitos consumidores gaúchos estão sem receber produtos comprados ou mesmo sem conseguir adquirir outros pela internet desde que começou a enchente no Rio Grande do Sul. Bloqueios de estradas e o fechamento do aeroporto de Porto Alegre dificultam as entregas. Os Correios, por exemplo, estavam priorizando o transporte de doações, com redução de até 70% na entrega de remessas e correspondências. A coluna traz abaixo a previsão de grandes sites de e-commerce, que usam diversas formas de entrega, como transportadoras próprias e terceirizadas. O material pode seguir sendo atualizado, conforme o posicionamento de outras empresas.