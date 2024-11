Grupo dono do 20Barra9 cria marca para abrir lancherias em parques, teatro e estádios: "Com o pé na rua"

O Grupo Manda Brasa, dono do 20Barra9, abriu a primeira loja da marca De Rua, que vende lanches no Parque Pontal, ao lado do shopping de mesmo nome, em Porto Alegre. Outra será instalada no píer da Marina do Pontal, ou seja, ficarão próximas. Até março de 2025, vão inaugurar operações no Parque Farroupilha (Redenção), em frente ao Auditório Araújo Vianna, e no Teatro Túlio Piva, na Cidade Baixa. O investimento em cada varia de R$ 1 milhão a R$ 1,5 milhão.