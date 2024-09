Uma marina privada está sendo construída com R$ 2,5 milhões no píer do antigo Estaleiro Só, construído em 1949 para montar e reformar embarcações de grande porte na zona sul de Porto Alegre. Para explorar o espaço, a empresa Marina do Pontal pagará mensalmente um valor à SVB Par, dona do Pontal Shopping, que reformou a área enquanto erguia a torre do centro comercial ao lado.