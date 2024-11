Com 16 lojas no Rio Grande do Sul, a Pernambucanas está com 47 empregos abertos para as tradicionais vagas temporárias de final de ano. No país, são 1,7 mil postos de trabalho abertos pela empresa. Não precisa ter experiência e a varejista enfatiza que busca também pessoas com mais de 45 anos porque “acredita no potencial desse grupo etário e nos benefícios gerados a partir da conexão entre gerações".