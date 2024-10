Quinta rede de varejo gaúcha com maior faturamento, o Grupo Panvel tem 112 empregos abertos – 97 para atendente de loja e 15 para farmacêutico. As vagas ficam em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Cachoeirinha e Charqueadas. A empresa não divulga o salário, mas oferece participação nos lucros e "vale-academia". A inscrição deve ser feita no site.