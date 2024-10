Com vagas em grandes empresas do RS, feirão terá 1,8 mil empregos com salário de até R$ 4,8 mil

Um feirão de empregos em Porto Alegre reunirá 1,8 mil vagas de cerca de 30 empresas. Na lista, a coluna encontrou companhias tradicionais na economia do Estado, como a SX Negócios, que é do banco Santander e é a maior empregadora de Novo Hamburgo. Tem a rede SIM de postos de combustíveis, que pertence ao grupo gaúcho Argenta, que pretende faturar R$ 18 bilhões em 2024. Também está em busca de candidatos a MRV, maior construtora do país e que está antecipando o lançamento de projetos em Porto Alegre pela alta procura do Minha Casa Minha Vida. Destaque ainda para marcas conhecidas dos consumidores, como Bourbon Shopping, Belshop e Hospital São Lucas.