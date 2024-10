Maior construtora do país antecipa dois condomínios e agiliza compra de mais terrenos no RS

A alta procura por imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, ampliado neste ano pelo governo federal, fará a MRV antecipar dois lançamentos de condomínios em Porto Alegre. Com sede em Minas Gerais, a empresa é a maior construtora do país. Um dos projetos tem 220 unidades e ficará no bairro Sarandi, a região mais castigada pela enchente. O outro, com 140 apartamentos será construído no bairro Restinga, no loteamento onde a construtora já tem outros três empreendimentos. Os valores de investimento não são divulgados.