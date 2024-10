Caixa Econômica Federal financiará valor menor de imóveis; contratos estão parados por falta de verba

Em mais uma medida por falta de recursos financeiros - assunto que a coluna vem trazendo há semanas -, a Caixa Econômica Federal reduzirá o valor do empréstimo em financiamentos imobiliários pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Os novos parâmetros começam a valer no dia 21, conforme comunicado enviado a profissionais do setor. A alteração mexe em empréstimos reajustado por TR (taxa referencial), poupança, IPCA e taxa fixa, valendo tanto para imóveis residenciais novos e usados, quanto para comerciais, construção individual e lote urbanizado.