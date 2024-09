A inadimplência entre os gaúchos volta a se aproximar dos 40%. Segundo a Serasa Experian, a taxa subiu em agosto para 39,08% da população adulta, perto do recorde de 39,78% em abril. No mês seguinte, em maio, veio a enchente, o que fez os birôs de crédito suspenderem a negativação dos consumidores do Estado por 60 dias.