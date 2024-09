Voltou a ser depositado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de trabalhadores de empresas atingidas pela enchente que suspenderam o recolhimento no Rio Grande do Sul, uma das medidas do governo federal para desafogar o caixa dos negócios. Já é possível verificar o saldo da conta (veja abaixo um passo a passo). O valor de agora, setembro, se refere ao pagamento da folha de agosto pelas empresas.