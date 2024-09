"Bomba-relógio das bets vai estourar, com comprometimento sério da renda das famílias", diz diretor da federação dos bancos

As bets movimentaram R$ 100 bilhões no ano passado no Brasil e seguem ganhando espaço aceleradamente. Estima-se que haja 2 mil sites de apostas online. O varejo começou a sentir impacto na venda de roupas, passou à comida, a remédios e, agora, o endividamento das famílias alarma os bancos. Confira abaixo trechos da entrevista do diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Amaury Oliva ao podcast Nossa Economia, de GZH.