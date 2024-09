Com o segundo maior impacto do país, 76% dos moradores da Região Sul que apostam já comprometeu sua renda principal do mês com as chamadas "bets", bem acima da média nacional de 63%. No Centro-Oeste, chega a 84%, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). O alerta cresce por parte do comércio, mas também dos bancos e de educadores financeiros.