Armazém de 1950 terá centro de pesquisa e educação para o agro no norte do RS

Um grande galpão da década de 1950 em Soledade , norte gaúcho, está sendo transformado em um centro de inovação e de educação para trabalhadores de silos e armazéns de grãos . A estrutura foi alugada pela WebSilos, que está investindo R$ 1 milhão para adaptá-la. O CEO Eduardo Monteiro conta que terá área de pesquisa, sementeira e inclusive grãos para as atividades de ensino. A inauguração será em dezembro, mas as aulas começarão ainda na metade de 2025.

Serão preparados profissionais da operação à diretoria. Os salários no setor vão de R$ 2,5 mil a R$ 8 mil no Rio Grande do Sul, que, aliás, tem perdido mão de obra para o Mato Grosso, onde a remuneração vai de R$ 4,5 mil a R$ 18 mil.