As opções do Grêmio para tentar manter o bom momento em meio à maratona de jogos

Gustavo Quinteros não terá Cristian Olivera para a partida do Brasileirão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A maratona do Grêmio está em andamento. Agora que Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil estão em disputa, o calendário ficará cada vez mais apertado para que Gustavo Quinteros encontre dias de descanso e de treinamentos para o grupo.

Desde a madrugada de quinta-feira, quando os jogadores desembarcaram em Porto Alegre, por volta das 3h da manhã, os primeiros efeitos da maratona de jogos passaram a ser sentidos pelo grupo.

Por isso o treino daquele dia no CT Luiz Carvalho teve ênfase na recuperação muscular de quem atuou.

E por isso também que, 35 horas depois de retornarem para casa, os jogadores estavam novamente em uma aeronave, viajando da Capital para Fortaleza.

— Todo mundo está se conhecendo ainda. Só alguns ficaram. Muitos chegaram esse ano ainda. Para construir é mais difícil do que para destruir — comentou Jemerson.

Ausências

Cuéllar segue fora da equipe. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A lista de presentes na avião para Fortaleza também reflete o planejamento feito por comissão técnica para encarar a sequência de jogos. Cuéllar, Cristian Olivera e Braithwaite permaneceram em Porto Alegre.

As ausências mostram que a comissão técnica precisará encontrar soluções para estas ausências.

Opções para o meio

Tendência é de que Camilo seja titular contra o Ceará. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Até o momento, o técnico Gustavo Quinteros usou duas alternativas para ocupar a ausência de Cuéllar no meio-campo.

No Brasileirão, contra o Atlético-MG, Camilo foi o escolhido para jogar junto a Villasanti na proteção ao sistema defensivo.

Dodi teve a oportunidade de atuar no Paraguai, mas a tendência é de que a mesma equipe que venceu os mineiros seja utilizada contra o Ceará.

Manutenção do centroavante

Arezo deu conta do recado e marcou nos dois jogos em que foi titular. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A ausência de Braithwaite deve fazer com que Arezo seja novamente o titular. Com dois gols em dois jogos desde que passou a iniciar as partidas, o uruguaio tem dado conta do recado como a referência ofensiva do time.

O problema para o setor é que Cristian Olivera virou desfalque surpresa para quem esperava a continuidade da equipe no Brasileirão.

— O Grêmio joga fora de casa com o Ceará. Faz sentido para mim, talvez não faça sentido para o Quinteros, mas abriria mão dos pontas. O Ceará tem sido muito forte dentro de casa. Então voltaria com o Edenilson junto do Cristaldo. Não seria um 4-3-3, que o Quinteros gosta, mas um 4-4-2. Iria com essa opção de um meia e outros três volantes. E mais dois atacantes — opinou Marília Ruiz, que comentou a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana.

Planejamento

Quinteros pretende enfrentar essa maratona jogo a jogo, com o planejamento traçado para ter força máxima em cada partida.

Até o momento, com duas vitórias nos primeiros compromissos, a estratégia mostrou resultados.

E para evitar que a pressão que surgiu após a derrota na decisão do Gauchão retorne, será necessário seguir com vitórias e um melhor rendimento.