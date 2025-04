Irmãos de 20 e 24 anos do Vale do Sinos prospectam negócios de hidrogênio verde na Alemanha

Dois jovens irmãos, estudantes de engenharia de São Leopoldo, chamaram a atenção da coluna na comitiva de gaúchos na Hannover Messe , maior feira industrial da Europa. Arthur Hack, 24 anos, é diretor da Prontto Energia e Guilherme Hack, 20 anos, é gerente de prospecção de negócios da Technomaster . As duas empresas usam a mesma tecnologia de armazenagem em baterias de energia renovável, de fonte solar ou de microusinas hidrelétricas .

A Technomaster atende motorhomes, embarcações e estaleiros. Já a Prontto tem outro escopo de clientes, como indústrias, fazendas e condomínios residenciais e comerciais. Eles fabricam os equipamentos e atuam com parceiros para os painéis de energia solar. Na feira, prospectaram uma tecnologia para produzir e vender hidrogênio verde para Argentina e Uruguai a partir do Rio Grande do Sul.