Três lojas anunciadas em 2023 ainda não abriram em shopping de Porto Alegre

Como a coluna noticiou, o leitor cobra — com razão — por que ainda não abriram lojas anunciadas pelo Pontal Shopping, na zona sul de Porto Alegre. Os contratos foram assinados ainda em 2023. A operação mais perguntada pelo público é a da Casa Lúdica, espaço de eventos e brinquedoteca com 100 metros quadrados a ser instalado no segundo andar, com inauguração prevista para dezembro passado. A empresa diz que as obras estão em fase final e a abertura ocorrerá em abril. A diretora Yasmin Sanford destaca que terá um "brinquedão" para a família inteira e não haverá jogos eletrônicos.