Voltou à pauta a ideia de o governo federal acabar com o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O assunto é recorrente desde que Luiz Marinho assumiu como ministro do Trabalho neste mandato do presidente Lula. Agora, o ministro disse que Lula aprovou e a proposta será enviada ao Congresso em novembro.