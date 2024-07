Ampliado prazo para empresas atingidas por enchente recolherem FGTS de funcionários

Com obrigatoriedade suspensa de abril a julho, o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por empregadores gaúchos atingidos pela enchente agora poderá ser colocado em dia em seis parcelas, a partir de outubro. O prazo foi ampliado, pois, inicialmente, o depósito dos valores teria que ocorrer em quatro prestações. A atualização da medida foi publicada nesta quinta-feira (4) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Diário Oficial da União (DOU).