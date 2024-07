Mutirão ajustará adesão de empresas a programa que paga parte do salário de funcionários

A Superintendência Regional do Trabalho fará um mutirão para ajustar eventuais problemas em cadastros de empresas no programa do governo federal que pagará dois salários mínimos de funcionários como medida para manter empregos após a enchente. Alguns empresários relataram à coluna terem a adesão negada mesmo estando na "mancha", como tem sido chamada a área inundada. O superintendente Claudir Nespolo disponibilizou o e-mail gabinete.srters@economia.gov.br para envio dos relatos.