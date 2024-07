A importância, o salto no custo e a previsão da dragagem (atrasada) das hidrovias do RS

Não se sabe se a dragagem das hidrovias do Rio Grande do Sul minimizaria mesmo o transbordamento dos rios, mas certamente reduziria os transtornos logísticos provocados pelo bloqueio das estradas, que ainda geram impacto econômico. As chamadas "estradas de água" têm custo menor e impactam menos o meio ambiente. Porém, junto com as ferrovias, sempre receberam menos atenção do que as rodovias. Atrasada, a dragagem para retomar a navegação dos canais segue a passos lentos e, agora, ficou 150% mais cara com a enchente. A pauta foi parte de um debate no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Abaixo, leia alguns trechos e ouça o painel na íntegra no final da coluna.