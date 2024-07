O programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, recebeu, na manhã desta segunda-feira (1º), o professor do Instituto de Pesquisas Hidroviárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IPH/UFRGS), Fernando Fan, o presidente da Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul, Wilen Manteli, e o diretor de Meio Ambiente da Portos RS, Henrique Ilha, para debater o sistema de dragagens de rios para contenção de cheias.