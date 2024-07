Enchente Notícia

Maioria dos gaúchos acredita que desastre climático poderia ter sido evitado e culpa governos e população, segundo Datafolha

Pesquisa ouviu 2.457 brasileiros, incluindo 567 moradores do Rio Grande do Sul. A margem de erro para a amostra do Estado é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%

30/06/2024 - 11h39min