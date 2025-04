Chuva forte causa estragos e alagamentos na região metropolitana de São Paulo

A subprefeitura do Ipiranga entrou em estado de alerta às 15h57min, com "iminência de transbordamento do Ribeirão dos Meninos na altura da Estrada das Lágrimas, 4237, Zona Sudeste". Já a subprefeitura de Itaquera entrou em estado de alerta às 16h30min, após o transbordamento do Rio Verde na altura da Rua Cunha Porã, 241.