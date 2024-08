Com a volta da negativação de devedores gaúchos pelos birôs de crédito, a taxa de inadimplência do Rio Grande do Sul subiu em julho. O indicador calculado pela Serasa Experian passou para 38,32%, frente aos 35,08% de junho. Para evitar restrição de crédito aos consumidores do Rio Grande do Sul durante a enchente, as empresas suspenderam os registros por 60 dias (maio e junho).