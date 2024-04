A inadimplência do consumidor está subindo e voltando a se aproximar do recorde. No Rio Grande do Sul, quase 40% da população adulta tem contas atrasadas, mesmo com desemprego em queda, corte no juro e reajustes salariais acima da inflação. Confira abaixo trechos da entrevista do economista da Serasa Experian, Luiz Rabi ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra no final da coluna.