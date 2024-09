As apostas online, chamadas de bets, provocam impactos preocupantes nas finanças das famílias. A alta do endividamento se espalha pelo varejo e pelo sistema financeiro. Em breve, deve-se chegar a um problema de saúde pública, com o vício descontrolado. Essa conta será paga por todos. Assista acima o comentário no programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha.