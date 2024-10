Com financiamentos de imóveis parados, Caixa Econômica Federal busca "novas soluções"

Com contratos de financiamento de imóveis travados e reduzindo o teto para emprestar, a Caixa Econômica Federal (CEF) diz estar procurando "novas soluções" para expandir o crédito imobiliário. Na nota, acrescenta estar participando de discussões sobre o assunto com o mercado e o governo federal. O problema é falta de "funding", ou seja, dinheiro para emprestar, pois as principais fontes, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e poupança, estão com menos recursos pelo aumento dos saques.