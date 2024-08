Lucro da Panvel caiu com enchente, mas venda subiu e abertura de lojas é mantida: "Equilibramos os pratos"

Apesar da enchente, o Grupo Panvel manteve o plano de abrir 60 farmácias em 2024. Como atrasou, 40 ficaram para o segundo semestre. Metade delas ficará no Rio Grande do Sul, o que já era previsto. No foco de expansão, Santa Catarina e Paraná têm ganhado espaço, observa o diretor de Relações com Investidores, Antônio Napp, que conversou com a coluna sobre os resultados financeiros do segundo trimestre, divulgados ao mercado, pois a empresa tem capital aberto na bolsa de valores.