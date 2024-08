Hidrovia no polo de Triunfo terá dragagem emergencial para petroquímicas não pararem

A dragagem dos canais de navegação no entorno do polo petroquímico de Triunfo terá caráter emergencial, colocada como prioridade para evitar a parada de atividades que as empresas dizem que ocorrerá. Além disso, começará a ser encaminhada a batimetria de R$ 18,5 milhões, medição que permitirá a dragagem do restante da hidrovia gaúcha, que teve sua situação piorada com a enchente. Inicialmente, seria feita pelo governo do Estado, mas agora o governo federal chamou para si. Confira os próximos passos na entrevista do Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Rio Grande do Sul, Hiratan Pinheiro da Silva. Ouça a íntegra no final da coluna.