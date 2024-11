Definido vencedor do leilão do IPA e do Colégio Americano, com lance de R$ 33 milhões

A DLS, do grupo Dallasanta – dono de diversos imóveis no Estado –, foi definida como vencedora do leilão da parte restante dos prédios históricos do Centro Universitário Metodista – IPA, do Colégio Americano, em Porto Alegre, e do Colégio União, em Uruguaiana. O lance foi de R$ 33 milhões, superando os R$ 30 milhões propostos inicialmente pelo ECB Group, grupo de Passo Fundo comandado pelo empresário Erasmo Battistella, que decidiu não cobrir a oferta. Com isso, está oficializado o resultado da disputa, explica leiloeiro Norton Fernandes, da Grandes Leilões, que organizou o certame.